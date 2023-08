Milan, Okafor esterno o prima punta? Il nuovo ‘jolly’ di Pioli

O prima punta?

Secondo gli ultimi report da Milanello, Pioli sta provando Okafor come prima punta e le sensazioni è che stia facendo molto bene in quel ruolo. Con buone probabilità lo vedremo in campo domani, proprio in quella posizione. Anche Costacurta ha speso parole importanti per il calciatore svizzero. "Mi sono visto Italia-Svizzera e mi sono studiato i movimenti di Okafor. Ma noi siamo sicuri che non possa giocare centravanti? C'è qualcuno che lo mette in dubbio? Mi sono visto la partita: questo è un centravanti fortissimo eh ... Non è mica piccolino". Queste le sue parole a Sky Sport. E come non fidarsi di un difensore come Billy? Il Milan debutterà domani con il Bologna, con un'arma in più lì davanti. Okafor è pronto a prendersi l'attacco rossonero.