Calciomercato Milan – Dalla Germania: “Interesse per Füllkrug”

Come riportato dalla Bild, il Milan potrebbe essere interessato all'attaccante Niclas Füllkrug in questa sessione di calciomercato

Continua il lavoro del Milan sul calciomercato. Anche come detto oggi in conferenza da Pioli, potrebbe succedere di tutto per quanto riguarda il capitolo nuovo attaccante. Il Diavolo potrebbe tenere Colombo e restare così, o potrebbe essere alla ricerca di un nuovo giocatore da inserire in rosa. Ecco le ultime novità di calciomercato dalla Germania.