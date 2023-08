Calciomercato Milan – Dal Belgio: “Niente Betis per Saelemaekers, ma…”

Continua il lavoro del Milan sul calciomercato . I rossoneri sarebbero ormai ad un passo dal nono colpo: Pellegrino potrebbe arrivare in Italia già dalla prossima settimana. La dirigenza ha concluso diverse operazioni, di cui due per l'esterno destro: Pulisic e Chukwueze , per forza di cose, hanno tolto spazio ad Alexis Saelemaekers . Dopo l'addio di Messias verso il Genoa, anche il belga potrebbe partire in questa sessione di calciomercato . Ecco le ultime news.

"Mentre il Betis Sevilla ha richiesto (e condotto) una chiacchierata diretta con Alexis Saelemaekers, il club spagnolo alla fine ha deciso di non avanzare per il belga". Tavolieri parla anche di altre opportunità per il belga: "Altri club sono ancora interessati... e il Milan spera ancora in una via d'uscita". Pellegrino-Milan, le ultime news di Di Marzio >>>