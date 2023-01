Milan, Pioli sullo Scudetto: “Non cambia nulla con una partita”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha tenuto a Milanello la conferenza stampa di presentazione di Milan-Roma, partita della 17^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani sera, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Ecco le sue parole sullo scudetto: "Non cambia nulla con una partita, non pensiamo ai punti di distacco, dobbiamo fare tanti punti e pensare solo a noi. Per quanto riguarda Mourinho, è libero di esprimere le proprie opinioni. Per me il Milan è una grande opportunità e me la giocherò al massimo". Milan, occhio alla Juventus: Allegri “chiama” Massara >>>