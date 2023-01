Milan-Roma, Pioli: “Sono forti e strutturati. Ibra torna in gruppo” | LIVE NEWS

Qual è il prossimo passo che deve fare Rafael Leao per diventare campione: "Giocare sempre come a Salerno, ha giocato in modo intenso e completo. Una partita di qualità e intensità, che gli ha permesso di restare in partita per 95 minuti. Ha aiutato sia con che senza palla. Deve continuare così. Ha fatto tanti passi in avanti, ora ha capito cosa gli serve per essere determinante in continuità".