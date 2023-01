Milan, occhio alla Juventus: Allegri “chiama” Massara

Milan, pericolo Juventus per Massara?

Massimiliano Allegri vorrebbe Ricky Massara come nuovo direttore sportivo della Juventus. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Allegri avrebbe fatto il nome di Massara allo stato maggiore della Juventus. Sarebbe, si legge, il suo preferito senza alcuna ombra di dubbio. Resterebbe forte in lista il nome di Giuntoli. Senza dimenticare che Massara è legato al Milan da un contratto in scadenza nel 2024 con un’opzione di rinnovo per un’altra stagione. L’idea, quindi, ci sarebbe, ma non sarebbe di facile realizzazione. Mercato Milan, Maldini piomba su un grande obiettivo della Juve >>>