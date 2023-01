Calciomercato Milan – Maldini piomba su un grande obiettivo della Juve

Paolo Maldini potrebbe mettere a segno un bel colpo di calciomercato per il Milan in vista della prossima stagione. Juventus beffata? Le news

Daniele Triolo

Il calciomercato invernale ha aperto i battenti lunedì scorso e il Milan, in questa fase, è maggiormente interessato a sfoltire la rosa, cedendo quegli elementi che per un motivo o per un altro non riescono a trovare spazio nella formazione guidata da mister Stefano Pioli.

Calciomercato Milan: ora si sfoltisce la rosa — Potrebbe partire Tiémoué Bakayoko, che ha richieste in Turchia e in Grecia; potrebbero andare via - ma soltanto con la formula del prestito secco - anche Yacine Adli e Marko Lazetić. E solamente nella fase finale del mercato di gennaio. Intanto, Andreas Jungdal sta per salutare la compagnia ed andare all'Altach.

Chi, invece, dovrebbe restare al Milan anche in questa sessione di calciomercato è Fodé Ballo-Touré. Il terzino sinistro senegalese, classe 1997, sarà confermato nel ruolo di vice di Theo Hernández fino a fine stagione. A quel punto, però, se non avrà fornito le adeguate garanzie tecnico-tattiche, sarà ceduto. Presumibilmente in Francia, dove ha ancora estimatori.

Il Milan, dunque, nella prossima estate di calciomercato dovrebbe prendere un nuovo terzino sinistro. Costose le piste italiane, come Fabiano Parisi (Empoli), è probabile che si cerchi all'estero. L'idea dei dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, era quella di riprendere Miloš Kerkez, ceduto all'AZ Alkmaar la scorsa estate e che sta facendo grandi progressi.

Kerkez non vuole tornare, si punta su Grimaldo — L'ungherese di origine serba, però, preferisce sbarcare in Premier League l'anno venturo. Ecco, dunque, che secondo 'Sky Sports' in casa rossonera si sta facendo largo un'altra ipotesi. Ovvero, quella di puntare sullo spagnolo Alejandro 'Alex' Grimaldo, classe 1995, che al termine della stagione si svincolerà a parametro zero dal Benfica.

Certo, andrebbe convinto il giocatore, titolare fisso nelle 'Aquile' di Lisbona, a giocarsi il posto con un fenomeno come Theo Hernández, ma nulla è precluso. Qualora chiudesse per Grimaldo, tra l'altro, il Milan andrebbe a soffiare un grande obiettivo di mercato all'Inter ma, soprattutto, alla Juventus.

Due club italiani che, pur seguendo Grimaldo da tempo, non hanno soldi in contanti per fare mercato e che, pertanto, devono andare necessariamente alla caccia di affari a costo zero.