Milan, Pioli: “Leao deve giocare sempre come a Salerno”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha tenuto a Milanello la conferenza stampa di presentazione di Milan-Roma, partita della 17^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani sera, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Ecco le sue parole su Rafael Leao: "Deve giocare sempre come a Salerno, ha giocato in modo intenso e completo. Una partita di qualità e intensità, che gli ha permesso di restare in partita per 95 minuti. Ha aiutato sia con che senza palla. Deve continuare così. Ha fatto tanti passi in avanti, ora ha capito cosa gli serve per essere determinante in continuità". Inoltre sul suo periodo: "Caldissimo perché deve giocar bene. Per il rinnovo non deve chiedere a me, non ci parlo. Pensiamo a domani. Deve essere determinante in tutte le partite".