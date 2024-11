Monza-Milan, Nesta: “Non sono d’accordo con Fonseca”

Se danno quel gol la partita cambia: "I gol che ci sono vanno dati. Dopo l'Atalanta ci hanno mandato un messaggino chiedendoci scusa, ora non vogliamo un altro messaggino. Il calcio va aiutato, non rovinato. Non si possono avere contatti. Ora sembra che il calcio si adatti al regolamento, ma deve essere il contrario. Bisogna salvare il calcio. Il calcio è della gente, se si fischia ogni secondo non va bene. Torniamo ad arbitrare come una volta, si fischiava meno. Il regolamento è folle. Il difensore deve saltare con le mani dietro, ogni tocco di mano è rigore. Il calcio sta diventando troppo complesso. Non deve adeguarsi al regolamento, ma viceversa. Teniamo il calcio vivo. In Inghilterra il calcio è bello perché si danno qualche legnata e la gente si infiamma. Ora qui se si tocca un'unghia è rigore".