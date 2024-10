Monza-Milan, niente conferenza stampa per Fonseca | Serie A News

Paulo Fonseca non terrà la conferenza stampa di presentazione di Monza-Milan a Milanello. Appuntamento rinviato alla Champions League

Sabato 2 novembre, alle ore 20:45, si disputerà all'U-Power Stadium la sfida Monza-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2024-2025. Ma, contrariamente a quanto di solito accade, la gara non sarà preceduta, nel giorno della vigilia, dalla conferenza stampa dell'allenatore rossonero, Paulo Fonseca, nel centro sportivo rossonero di Milanello. L'appuntamento, dunque, con le parole di Fonseca è rinviato alla presentazione del match di Champions League contro il Real Madrid. LEGGI ANCHE: Milan, guarda Conte: il reale motivo per cui RedBird non lo ha considerato >>>