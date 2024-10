Il quotidiano torinese, per onestà intellettuale, ha ricordato come la prima scelta della proprietà del Milan, per la panchina, fosse lo spagnolo Julen Lopetegui. Che, per inciso, se la sta passando addirittura peggio di Fonseca, in Premier League con il West Ham. Poi, Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimović, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno virato sull'ex Lille e Roma, senza ascoltare la tifoseria, che chiedeva un uomo forte come Conte per dare uno slancio definitivo a quanto fatto negli ultimi cinque anni con Pioli.