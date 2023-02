Milan, Pioli: “Tomori e Bennacer disponibili per il Tottenham”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Torino , partita della 22^ giornata della Serie A 2022-2023 , in programma domani sera alle ore 20:45 a 'San Siro'. Interrogato sulle condizioni fisiche di Mike Maignan , Fikayo Tomori e Ismaël Bennacer , Pioli ha risposto quanto segue.

"La guarigione di Mike procede bene, è tornato a lavorare sul campo e questo è importante. La cicatrice sta guarendo bene, ma non si può dire ancora con certezza quando tornerà in campo. Tomori e Bennacer non sono disponibili per domani, ma mi dicono che possono ritornare con la squadra già da domenica. Quindi dovrebbero tornare per il Tottenham".