Milan-Torino, Pioli: “Ibrahimovic, autonomia nulla” | LIVE NEWS

Sui momenti delicati già vissuti: "Io resto sereno, come sto importa a pochi. Importa come giocherà il Milan. È un momento che fa parte del calcio, più difficile di altri. Non è mai mancata la fiducia in me stesso. Lavoriamo con determinazione insieme. Sappiamo che volevamo vincere il campionato e non ci riusciremo. Vincere lo scorso è stato straordinario, rivincerlo sarebbe stato incredibile. Da domani inizia un altro campionato. Sono tanti anni che non entra in Champions per tre anni di fila. Dobbiamo riprendere con volontà e spirito. Mancano 17 partite. Domani non finisce il campionato, sarà importante, ma ce ne sono tante. Devono capirlo tutti. Siamo responsabili di ciò che non abbiamo fatto, ma anche di ciò che possiamo fare".