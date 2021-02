Milan-Stella Rossa, Pioli: “Certe sconfitte possono farci crescere” | News

Milan-Stella Rossa, Pioli: “Dobbiamo restare compatti”

Intervenuto durante la conferenza stampa pre Milan-Stella Rossa, Stefano Pioli ha parlato di alcuni componenti della sua squadra. “Critiche a Romagnoli? Abbiamo vinto e abbiamo perso di squadra. Non mi piace trovare un colpevole quando si perde. Lui è il capitano e ha fatto crescere il gruppo, aiutando anche i giovani. Dobbiamo restare compatti, certe sconfitte possono farci crescere. Quando la prestazione della squadra non è all’altezza, ne risentono anche i singoli. Tonali? Sta facendo bene.”

Riguardo l’infortunio di Bennacer, l’allenatore rossonero ha detto queste parole. “Ismael non ha avuto una ricaduta ma non ha la stessa elasticità al muscolo dell’infortunio. Speriamo di riaverlo presto a disposizione. Ibrahimovic? Con lui abbiamo messo in chiaro il programma per Sanremo: salterà un paio di allenamenti con la squadra ma ci sarà in tutte le partite. Se c’è un giocatore che può sopportare questo tipo di pressione è proprio Zlatan. Anzi, credo che tragga più motivazione per aiutare la squadra”.

