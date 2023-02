Milan, Pioli: “I tifosi dimostrano di esserci anche nei momenti delicati”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dell'importanza dei tifosi in questo momento delicato

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Torino, partita della 22^ giornata della Serie A 2022-2023, in programma domani sera alle ore 20:45 a 'San Siro'. Tra le varie tematiche toccate dall'allenatore del Diavolo anche quella relativa al dato sui tifosi, che dimostra la vicinanza nonostante il momento negativo. Lo stesso Pioli ha confermato questo aspetto sottolineando come nei periodi delicati i supporter si facciano sentire particolarmente. Di seguito le sue parole.