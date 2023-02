Pioli: “Quando alleni il Milan le critiche sono esagerate come gli elogi”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Torino , partita della 22^ giornata della Serie A 2022-2023 , in programma domani sera alle ore 20:45 a 'San Siro'. Interrogato sul momento preciso in cui ha deciso di passare alla difesa a tre e sulle critiche mossegli da Sacchi , l'allenatore emiliano ha ricordato come quando si allena il Milan gli elogi e le critiche siano esagerati. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Stefano Pioli sulle critiche di Arrigo Sacchi

"Ho fatto le mie valutazioni, le ultime prestazioni e il percorso. Penso sia la situazione migliore. Ci manca costruzione dal basso e fase difensiva solida. Le critiche quando uno allena il Milan sono esagerate come gli elogi. Accetto qualsiasi cosa. L'allenatore del Milan deve vincere e far giocare bene. Non ci sto riuscendo e non mi aspetto complimenti. Però non è rinnegare".