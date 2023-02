Milan, Pioli: “Non cambia il nostro modo di giocare, abbiamo un’identità”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa dell'identità della squadra a cui non intende rinunciare

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato inconferenza stampaalla vigilia di Milan-Torino, partita della 22^ giornata della Serie A 2022-2023, in programma domani sera alle ore 20:45 a 'San Siro'. Interrogato sulla possibilità di cambiare identità in difesa o mantenere lo stesso assetto mostrato negli ultimi impegni, il tecnico del Diavolo ha detto che la squadra non cambierà il proprio modo di giocare, indipendentemente dall'avversario. Di seguito le sue parole.