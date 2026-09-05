Nel pomeriggio, al centro sportivo di Milanello, è andata in scena la conferenza stampa di Ruben Amorim. Il tecnico portoghese si è presentato davanti ai giornalisti per analizzare i possibili temi di Juventus-Milan, match valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2026/2027. Tra le varie domande, l'allenatore rossonero ha svelato alcuni indizi sul possibile impiego di Adrien Rabiot e Diego Moreira.

Milan, le parole di Amorim su Rabiot e Diego Moreira

"Vedremo domani, oggi non vi darò la formazione. E' importante anche per avere rotazioni domani e dobbiamo tenere per noi queste informazioni. Moreira si è allenato bene, ora si è allenato due settimane ed è un'opzione, anche Rabiot lo è in due posizioni. Lo vedremo domani".

Il caso Rabiot

L'impiego di Diego Moreira

Questa la risposta dialla domanda sulla possibile titolarità diè stato l'ultimo a tornare dalle vacanze estive insieme acomplice l'impegno fino allo scorso 18 luglio ai Mondiali con la Francia. Il centrocampista francese è tornato ad allenarsi il, a meno di una settimana dall'esordio stagionale contro il Torino. Nonostante lo scarso minutaggio, il classe 1995 ha già collezionatooltre ad essersi preso la scena con una statistica molto interessante:arrivato in estate dallo Strasburgo per 45 milioni di euro più 20 di bonus, non ha ancora esordito con la maglia del. Le cause sono legate soprattutto alle poche settimane di allenamento con la squadra. Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', l'esterno belga potrebbe essere impiegato