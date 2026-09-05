Le parole di Ruben Amorim in conferenza stampa su Adrien Rabiot e Diego Moreira alla vigilia della sfida contro la Juventus
Milan, Cardinale a Milanello: "Pronti per la Juventus" | Video PM
Nel pomeriggio, al centro sportivo di Milanello, è andata in scena la conferenza stampa di Ruben Amorim. Il tecnico portoghese si è presentato davanti ai giornalisti per analizzare i possibili temi di Juventus-Milan, match valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2026/2027. Tra le varie domande, l'allenatore rossonero ha svelato alcuni indizi sul possibile impiego di Adrien Rabiot e Diego Moreira.
Milan, le parole di Amorim su Rabiot e Diego MoreiraQuesta la risposta di Amorim alla domanda sulla possibile titolarità di Rabiot e Moreira:
"Vedremo domani, oggi non vi darò la formazione. E' importante anche per avere rotazioni domani e dobbiamo tenere per noi queste informazioni. Moreira si è allenato bene, ora si è allenato due settimane ed è un'opzione, anche Rabiot lo è in due posizioni. Lo vedremo domani".
Il caso RabiotRabiot è stato l'ultimo a tornare dalle vacanze estive insieme a Mike Maignan, complice l'impegno fino allo scorso 18 luglio ai Mondiali con la Francia. Il centrocampista francese è tornato ad allenarsi il 16 agosto, a meno di una settimana dall'esordio stagionale contro il Torino. Nonostante lo scarso minutaggio, il classe 1995 ha già collezionato una rete e un assist, oltre ad essersi preso la scena con una statistica molto interessante: tutti e quattro i gol del Milan nelle prime due giornate di campionato sono arrivati nei 65 minuti in cui Rabiot era in campo.
L'impiego di Diego MoreiraDiego Moreira, arrivato in estate dallo Strasburgo per 45 milioni di euro più 20 di bonus, non ha ancora esordito con la maglia del Milan. Le cause sono legate soprattutto alle poche settimane di allenamento con la squadra. Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', l'esterno belga potrebbe essere impiegato dal 1' minuto sulla corsia destra contro la Juventus.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Probabili formazioni
Juventus-Milan, le probabili formazioni: data, ora e dove vederla in TV
Ultime Notizie
Dirigenza Milan, nuova svolta in arrivo: svelato il piano di Cardinale | PM News
News Calciomercato
Calciomercato Milan, arriva Endrick a gennaio? La strategia di Cardinale per convincere il Real Madrid
Conferenze stampa
Juventus-Milan, Amorim: "Mercato da 10, calendario strano..." | PM Live
Conferenze stampa
Milan, Amorim: "Non mi interessa di cosa dice Chivu, ma una cosa la voglio dire"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti