La vigilia della quinta giornata di Serie A si accende a Milanello. Domani, sabato 19 settembre, alle ore 14:00, presso la sala stampa del centro sportivo, l'allenatore rossonero Rúben Amorim terrà la conferenza stampa di presentazione di Milan-Lecce. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali ufficiali del club e, in tempo reale, tramite la cronaca testuale di PianetaMilan.it con l'inviato a Carnago Stefano Bressi. Sarà l'occasione per analizzare i rimedi alla mini-crisi dopo il k.o. con il Benfica e valutare il sesto restyling di formazione che prevede il rilancio dal 1' di Mario Gila, Matteo Gabbia, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic nel tentativo di sbloccare il centravanti Gonçalo Ramos.

Conferenza Amorim: come seguire la vigilia di Milan-Lecce in diretta

Rivoluzione nell'undici titolare: l'ora di Diego Moreira e dei big a San Siro

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Il digiuno di Gonçalo Ramos: Amorim cerca la chiave per sbloccare il bomber

Il match contro la compagine giallorossa guidata da Eusebio Di Francesco, in programma domenica sera alle ore 20:45 a San Siro, rappresenta uno snodo cruciale per il prosieguo della stagione sportiva rossonera. I tifosi e gli addetti ai lavori potranno seguire le dichiarazioni di Rúben Amorim sintonizzandosi sul canale tematico Milan TV, sull'App ufficiale del club o sul profilo YouTube societario. Le domande della stampa si concentreranno inevitabilmente sui motivi della débâcle interna in Europa League contro i portoghesi del Benfica e sulle contromisure tattiche studiate a Milanello per restituire solidità e gioco dominante a un Diavolo apparso confuso e privo di identità.Le ultime indicazioni provenienti dai campi di allenamento spingono verso. Di fronte a un Lecce che ha iniziato l'anno alternando due vittorie esterne e interne a due sconfitte, Amorim è pronto a cambiare volto al suo 3-4-2-1. In difesa si viaggia verso la risistemazione della linea a tre con gli innesti di Mario Gila e Matteo Gabbia, pronti a restituire certezze davanti a Mike Maignan. Sulla trequarti reclama spazio il belga Diego Moreira, reduce dall'ottimo impatto a gara in corso nell'ultimo turno contro la Lazio, che agirà insieme ad Alexis Saelemaekers a supporto dell'unica punta.Il vero obiettivo del nuovo assetto offensivo, che vedrà anche il ritorno didal primo minuto, è la definitiva rinascita di Gonçalo Ramos. L'attaccante portoghese, acquistato in estate dal PSG con un investimento multimilionario, è finito al centro delle critiche per essere rimasto praticamente a secco di tiri in porta e di gol nelle ultime tre partite ufficiali, dopo l'unica firma stagionale siglata a fine agosto contro il Venezia. Amorim cercherà di sfruttare la mobilità di esterni e trequartisti per garantire al centravanti quei palloni giocabili ed i cross dal fondo che sono totalmente mancati nella sfortunata notte di Europa League.