Milan-Lazio, data e ora della conferenza di Pioli | PM NEWS

Archiviata la vittoria contro il Cagliariè già tempo di pensare alla prossima partita, importante per trovare continuità. Il Milan sabato alle ore 18 giocherà contro la Lazio a San Siro la gara valevole per la settima giornata di campionato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, domani, 29 settembre alle ore 14:30, dal centro sportivo di Milanello, Stefano Pioli prenderà la parola nella consueta conferenza stampa della vigilia. LEGGI ANCHE: Milan, bilancio in utile di 6 milioni. Non accadeva dal 2006