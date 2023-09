Milan, bilancio in utile di 6 milioni: non accadeva dal 2006

I colleghi di Calcio e Finanza hanno riportato i numeri del bilancio del Milan: i rossoneri chiudono in utile positivo. Non accadeva dal 2006

Milan, bilancio in utile positivo

Il Milan torna a chiudere il bilancio in utile per la prima volta dal 2006. Così riportano i colleghi di Calcio e Finanza: nella giornata di ieri si è tenuto il CdA del club rossonero sui conti della stagione 2022/23 che si sarebbe chiuso con un utile 6 milioni di euro. La scorsa stagione i rossoneri avevano chiuso con un passivo di 66 milioni. I ricavi nella stagione 2022/23, si legge, hanno superato quota 400 milioni di euro, che rappresenterebbe un nuovo record per il Milan. Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2023 è positivo per 177 milioni di euro, in aumento rispetto al saldo di 131,23 milioni di euro del 30 giugno 2022.