Milan-Juventus, Pioli: “Theo Hernandez oggi mediano, siamo intelligenti”

L'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Juventus , partita della 9^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla reazione: "Sì, me l'aspettavo. Abbiamo iniziato la partita con errori tecnici tipo Londra, ma lì abbiamo subito e abbiamo smesso di controllare la partita. Oggi abbiamo controllato la partita".

Sui numeri diversi del Milan camaleontico: "Sì, ma credo che abbiamo determinate caratteristiche che ci devono far capire che se siamo squadra in entrambe le fasi possiamo vincere ogni partita. Dobbiamo leggere le situazioni e oggi l'abbiamo fatto. Il dato sul possesso lo guardo poco, guardo la pericolosità e noi lo siamo stati più di loro".

Su Brahim Diaz: "La fortuna di un allenatore è allenare un gruppo intelligente, responsabile e coeso. Lavoriamo per la maglia che indossiamo. Così le scelte sono più facili. Poi ovviamente ogni volta ci sono 11 contenti e 16 scontenti. Poi chi si fa trovare pronto ha premi. Brahim Diaz è forte, è l'unico che poteva darci uno contro uno sulla destra. Ha fatto bene e il gol è stato la ciliegina sulla torta. Ha qualità e spero gli dia fiducia".

Su Pobega e Kalulu: "Siamo stati equilibrati. Abbiamo preparato posizioni senza palla. Abbiamo alzato lui su Locatelli e abbiamo fatto una buona partita tutti. Oggi non mi soffermerei sui singoli".

PM - Sul ruolo di Theo Hernandez: "Ha giocato mediano. Ha un'intelligenza che capisce da solo dove giocare. Non era al 100%, ma poi ha fatto comunque inserimenti. L'abbiamo fatto per costruire e per avere giocatori che fossero alle spalle dei loro e che fossero più verticali".