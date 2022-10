Pagelle Milan-Juventus 2-0: perla Brahim Diaz, Tomori risponde sul campo

PAGELLE MILAN-JUVENTUS - Una vittoria di straordinaria importanza per due motivi. Innanzitutto i rossoneri mettono da parte la brutta sconfitta contro il Chelsea, in secondo luogo rispediscono la Juventus ancora più dietro in classifica. La sblocca Fikayo Tomori con un gol di rapina sul finire del primo tempo, la chiude Brahim Diaz con un'azione personale strepitosa. Nelle prossime schede le pagelle rossonere!