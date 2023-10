Juventus, Allegri su Fagioli: “Siamo intorno a lui e lo aspettiamo”

Il Milan si prepara per la partita di domani: a San Siro arriva la Juventus . Una gara importantissima per entrambe. I rossoneri potrebbero lanciarsi sul + 7 mentre i bianconeri potrebbero avvicinarsi ancora di più alla testa della classifica. Alla vigilia della gara, ha parlato Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus ed ex Milan . Tanti gli argomenti riportati da Tuttomercatoweb ( QUI TUTTA LA CONFERENZA ). Ecco le sue parole sul caso scommesse e Fagioli .

“Posso parlare di Nicolò Fagioli, ma non degli altri due che non fanno parte della Juventus. Il club si è pronunciato e io sono allineato a quello che è stato detto, per Nicolò comincia un percorso che lo porterà di nuovo in campo a fine maggio. Questi sette mesi gli servono per tenere la condizione atletica e impegnarsi nel sociale”.