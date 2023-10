Milan-Juventus, Allegri: “Oggi decido su Chiesa. Su Fagioli …”

Su Giuseppe Marotta e Stefano Pioli che dicono che la Juve è favorita per lo Scudetto: "Non so perché lo dicano. Uno è allenatore del Milan, l'altro è il direttore generale dell'Inter. Naturale che per loro la Juve sia favorita. Dobbiamo fare più punti possibile per arrivare a fine maggio tra le prime 4. Godiamoci la sfida di domani con il Milan e vedremo cosa saremo stati capaci di fare".

Sul caso scommesse: “Posso parlare di Nicolò Fagioli, ma non degli altri due che non fanno parte della Juventus. Il club si è pronunciato e io sono allineato a quello che è stato detto, per Nicolò comincia un percorso che lo porterà di nuovo in campo a fine maggio. Questi sette mesi gli servono per tenere la condizione atletica e impegnarsi nel sociale”.

Su come stanno Federico Chiesa e Dušan Vlahović: "Vlahović è tutta la settimana che si allena con la squadra e sta bene. Chiesa ieri ha fatto un mezzo allenamento, oggi valuteremo se convocarlo o no, se lui è sereno".

Su Timothy Weah chiave di lettura di Milan-Juventus con Theo Hernández squalificato: "A prescindere dalla squalifica di Theo, Weah sta crescendo, ora ha trovato il suo equilibrio. Normale, ragazzo che veniva da un altro campionato e aveva bisogno di capire. Ora sta molto bene".

Sulle condizioni di Andrea Cambiaso e Filip Kostić: "Devo ancora decidere chi giocherà, anche Samuel Iling è rientrato e sta bene. Sono giocatori che possono dividersi la partita in due".

Su come ha visto Chiesa: "Devo capire se lui è sereno dopo l'infortunio. Ha fatto mezzo allenamento nel senso che ieri era un allenamento di recupero. Speriamo di averlo a disposizione perché domani i cambi saranno importanti, più giocatori ho e meglio è".

Sulle risposte che si aspetta dalla sua squadra in Milan-Juventus: "La curiosità sta nel vedere che tipo di gara faremo contro una delle tre favorite per la vittoria del campionato e in uno stadio così importante".

Sul sistema di gioco che adotterà senza Danilo ed Alex Sandro e sul capitano di domani sera: "Abbiamo Daniele Rugani, Dean Huijsen, non dovremmo cambiare niente. Importante avere approccio giusto. Capitano sarà Adrien Rabiot".

"Vlahović titolare? Non so. Fagioli? Lo sosteniamo" — Su Vlahović titolare in Milan-Juventus: "Non lo so, oggi dovrò decidere perché anche lui viene da un periodo di inattività. Se parte dall'inizio difficilmente avrà tutta la partita nelle gambe, importante averlo recuperato perché aveva cominciato molto bene facendo tanti gol".

Su come ha ritrovato Arkadiusz Milik e Moise Kean: "Stanno bene, sono contento per Kean che è tornato in Nazionale e sta crescendo molto anche come ragazzo. Oggi c'è l'ultimo allenamento, deciderò e speriamo di indovinarla".

Su Fagioli e se ha parlato con lui: "Ci ho parlato perché era giusto farlo, non sarà un momento facile per lui ma sa benissimo che società, squadra e staff sono intorno a lui e lo aspettiamo. Lui dovrà sfruttare questi mesi per lavare sul campo e impegnarsi fuori dal campo, a fine maggio lo aspetteremo e potrà continuare la sua carriera che è solamente all'inizio. Gli siamo di aiuto e conforto, lo sosteniamo".

Su come ha preso la squalifica di Papu Gómez per doping visto che l'anno passato ha giocato in Europa League con il Siviglia contro i bianconeri: "L'ho presa che ha preso due anni di squalifica. ci sono gli organi di competenza che tutelano tutto, noi non dobbiamo pesare. quello che è successo a Siviglia. Noi dobbiamo guardare avanti perpetrare di costruire e lavorare nelle migliori condizioni".

Su Rugani a sinistra: "Daniele può giocare ovunque, è un giocatore affidabile che è cresciuto sul piano della personalità. Risponde sempre presente e sono sereno. Poi abbiamo Huijsen che è pronto anche lui eventualmente".

Su Weston McKennie più centrocampista viste le assenze: "Più probabile che Iling faccia la mezzala di Kenan Yildiz che è più seconda punta. Ci sono varie soluzioni come McKennie, magari più avanti potremo giocare a due. Vista la squalifica di Fagioli e l'assenza di Paul Pogba con noi, da ieri, starà Joseph Nonge".

