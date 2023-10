Milan-Juventus, Pioli: “Mandarli a -7 non conta” | LIVE NEWS

Se l'ambiente può essere impermeabile e sul caso scommesse: "Siamo rimasti sorpresi dalla situazione. Ma in questo momento sappiamo le cose tramite ciò che voi scrivete, ma non ci sono cose ufficiali. Il nostro pensiero va a Sandro, che è stato con noi fino a poco tempo fa. Non mi sento di giudicarlo per ciò che eventualmente ha fatto, ma per come spero supererà questo momento. Gli volevo bene 10, ora 100. Sa che in qualsiasi momento se posso aiutarlo, sarò al suo fianco".