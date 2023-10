Milan-Juventus, le probabili formazioni: Adli in regia, Krunic in panchina

QUI JUVENTUS - Massimiliano Allegri , tecnico bianconero, dovrà fare a meno di capitan Danilo , Alex Sandro e, ovviamente, i centrocampisti Paul Pogba (sospeso per doping ) e Nicolò Fagioli (squalificato per scommesse ). Hanno però recuperato Federico Chiesa e Dušan Vlahović : entrambi dovrebbero partire dalla panchina.

