Milan-Juventus, Allegri: “Se perdi stai zitto, la partita è cambiata dopo il gol”

MILAN-JUVENTUS

Massimiliano Allegri (allenatore Juventus) | Serie A News (Getty Images)

L'allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Juventus, partita della 9^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sui soli 25 minuti della Juve e se il Milan è troppo forte: "Abbiamo fatto bene 25 minuti, poi abbiamo iniziato a passare la palla indietro. Non abbiamo subito tanto, a parte il palo. Poi abbiamo preso un gol evitabilissimo. Così come il secondo. In questo momento non sei ancora guarito, parti bene, fai bene, abbiamo avuto situazioni importanti, ma troppi errori tecnici".

Cosa lo preoccupa: "Dobbiamo pensare a reagire, in campionato abbiamo tempo per sistemarlo, ma in trasferta non abbiamo mai vinto. Non va bene".

PM - Come spiega il fatto che nonostante cinque titolari fuori il Milan ha fatto meglio: "Quando perdiamo dobbiamo stare zitti. La Juventus ha fatto una prestazione di livello nel primo tempo. Il Milan ha fatto un'ottima partita. A livello psicologico siamo crollati perché abbiamo sbagliato troppo. Da lì dobbiamo ripartire".

Se è preoccupato dal crollo psicologico: "C'è poco da dire, c'è da fare e reagire. Abbiamo subito un'altra partita importante e poi ci prepareremo per il Derby, dobbiamo lavorare. Se nei primi 25 minuti, con le occasioni che hai non riesci a tirare in porta e segnare, contro il Milan poi perdi. Le partite cambiano. Abbiamo preso gol alla fine del primo tempo, poi abbiamo fatto stesso errore a inizio ripresa. Non siamo ancora guariti psicologicamente".

Sul Milan più energico a centrocampo: "Non credo sia un problema fisico, ma che abbiamo giocato palla indietro anche se non ce n'era bisogno. Bisogna lavorare".

Sul gioco: "Da questa situazione bisogna uscire. Bisogna vincere i contrasti, non è questione di giocar bene o male. Bisogna recuperare energie e vincere la partita".