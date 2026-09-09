Giornata di presentazioni in casa Siviglia. Youssouf Fofana, ormai 'ex' centrocampista del Milan, è intervenuto in conferenza stampa per rilasciare le prime dichiarazioni da calciatore andaluso, svelando alcuni retroscena di mercato.

Milan, Fofana: "L'adattamento al Siviglia sta procedendo bene"

"L’adattamento sta procedendo molto bene. Siamo in una grande squadra, con compagni importanti che ci hanno accolto benissimo. Siamo integrati, abbiamo già giocato qualche minuto e sentiamo la fiducia dello staff".

L'ambientamento nel nuovo spogliatoio procede a gonfie vele per il centrocampista francese, che riferisce di essersi integrato molto bene:

La trattativa che ha portato al suo addio ai colori rossoneri si è concretizzata negli ultimi giorni di mercato, ma per il calciatore non ci sono mai stati dubbi: una volta data la usa parola, si è trasferito.

"Si è fatto tutto negli ultimi minuti di mercato, ma quando ho ricevuto il contatto del Siviglia mi sono convinto molto rapidamente a diventare un giocatore di questo club. Do priorità a chi dimostra di volermi davvero con sé: ho dato la mia parola e in poche ore si è riusciti a chiudere tutto".

Superate le tante voci di mercato, Fofana si è detto molto entusiasta della scelta fatta:

"Si è parlato della possibilità di andare in molte squadre, ma dopo la vicenda con il Lione ho avuto l’opportunità di venire al Siviglia e sono molto felice. In quel momento non potevo sognare qualcosa di meglio, è stato perfetto