Intervenuto in conferenza stampa di presentazione con il Siviglia, Youssouf Fofana si è presentato ai tifosi andalusi
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Giornata di presentazioni in casa Siviglia. Youssouf Fofana, ormai 'ex' centrocampista del Milan, è intervenuto in conferenza stampa per rilasciare le prime dichiarazioni da calciatore andaluso, svelando alcuni retroscena di mercato.
Milan, Fofana: "L'adattamento al Siviglia sta procedendo bene"L'ambientamento nel nuovo spogliatoio procede a gonfie vele per il centrocampista francese, che riferisce di essersi integrato molto bene:
"L’adattamento sta procedendo molto bene. Siamo in una grande squadra, con compagni importanti che ci hanno accolto benissimo. Siamo integrati, abbiamo già giocato qualche minuto e sentiamo la fiducia dello staff".
La trattativa che ha portato al suo addio ai colori rossoneri si è concretizzata negli ultimi giorni di mercato, ma per il calciatore non ci sono mai stati dubbi: una volta data la usa parola, si è trasferito.
"Si è fatto tutto negli ultimi minuti di mercato, ma quando ho ricevuto il contatto del Siviglia mi sono convinto molto rapidamente a diventare un giocatore di questo club. Do priorità a chi dimostra di volermi davvero con sé: ho dato la mia parola e in poche ore si è riusciti a chiudere tutto".
Superate le tante voci di mercato, Fofana si è detto molto entusiasta della scelta fatta:
"Si è parlato della possibilità di andare in molte squadre, ma dopo la vicenda con il Lione ho avuto l’opportunità di venire al Siviglia e sono molto felice. In quel momento non potevo sognare qualcosa di meglio, è stato perfetto
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