Milan, Chukwueze: “Sono qua per vincere dei trofei, è la mia priorità”

"Non preoccupatevi, mi aspetto di migliorare. Non ho paura, ho già fissato i miei obiettivi".

Sul scrivere delle pagine del Milan: "Sono qui per questo. Sono qua per vincere dei trofei. Il mio lavoro è giocare a calcio, scrivere il mio nome nella storia del Milan. Sarebbe un grande traguardo. Devo vincere, è la mia priorità. Come non m'importa ma so che vincerò". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, possibili incroci col Barcellona?