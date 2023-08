Calciomercato Milan – Colpo in vista in casa Barcellona?

Manca sempre meno all'esordio del Milan in Serie A . I rossoneri debutteranno contro il Bologna lunedì 21 agosto. La dirigenza, però, non ha ancora finito con il lavoro sul calciomercato . Ci sono ancora molte cose da fare: alcuni giocatori dovranno lasciare Milanello, mentre ci potrebbero essere altri innesti, nello specifico in alcuni ruoli che non sono stati ancora molto toccati durante questa estate.

Calciomercato, opportunità dal Barcellona?

Come riportano alcune news di calciomercato dalla Spanga, Clément Lenglet ed Eric Garcia non sarebbero più nei piani di Xavi e del Barcellona futuro. I due difensori potrebbero partire per liberare il monte ingaggi dei blaugrana. Entrambi i difensore sarebbero stati proposti al Milan, che al momento starebbe aspettando e decidere il da farsi. I rossoneri potrebbero anche cercare di far abbassare il prezzo, data la situaizone dei blaugrana. Per entrambi i difensori, la valutazione si attesterebbe sui 15 milioni di euro.