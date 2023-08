Milan, Chukwueze: “Qui per vincere trofei. Col tempo…” | PM NEWS

Su chi vuole affrontare in Serie A: "Bella domanda. Non vedo l'ora di iniziare. Punto a vincere la prima di campionato, possiamo battere chiunque in Serie A. Che sia contro l'Inter o la Juventus, non sarà facile. Per poter vincere lo scudetto bisognerà batterle. Sono venuto qui per vincere trofei. Pronti a battere chiunque".