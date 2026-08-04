Alla vigilia del test amichevole contro l'Inter, Ruben Amorim e Alexis Saelemaekers si sono presentati in conferenza stampa dalla pancia dell'Optus Stadium di Perth. Tantissimi i temi analizzati dal tecnico portoghese, ma a catturare l'attenzione sono state le parole sulla sua idea di calcio e come adattarla ai ritmi della Serie A.

Milan, Amorim illustra il suo calcio

"Ci sono tanti allenatori bravi in Italia. Sono un ammiratore di tutti loro e di Gasperini in particolare che contro il mio Sporting vinceva sempre... La Serie A non è soltanto catenaccio. Bisogna essere davvero fuori strada per pensare che gli allenatori del nostro campionato facciano soltanto catenaccio. Mi servirà un po' di tempo per adattarmi a ogni partita, ma penso di aver capito piuttosto bene quello che fanno i vostri tecnici. Io voglio giocare il calcio a modo mio. E voglio anche dimostrare, in Serie A, che si può giocare in un modo diverso".

Milan, i principi di gioco di Amorim

Il tecnico delha manifestato apertamente la propria stima per alcuni tecnici italiani, soffermandosi in particolare su, allenatore della Roma. Successivamente,ci ha tenuto a spiegare che la Serie A non è soltanto catenaccio, sostenendo che i suoi principi di gioco possano adattarsi perfettamente al nostro calcio.adotta come sistemi di riferimento il 3-4-2-1, che può trasformarsi in un 3-4-3 in base alle caratteristiche degli interpreti. I mantra del suo calcio sonoRispetto alla gestione di Massimiliano Allegri, il Diavolo giocherà un calcio decisamente più coraggioso e più offensivo.