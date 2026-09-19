Intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Milanello, Ruben Amorim ha affrontato diversi temi in vista di Milan-Lecce. Tra i vari argomenti trattati dal tecnico portoghese, sono particolarmente rilevanti le parole riservate a Gonçalo Ramos, fermo a quota un gol in 5 presenze collezionate con la maglia rossonera.

Milan, le parole di Amorim su Ramos

"Dobbiamo metterlo nelle condizioni di avere più occasioni pulite e garantirgli un supporto migliore. Questo non vuol dire sollecitarlo di meno in fase di rientro o nel lavoro sporco per i compagni. Significa invece fare in modo che stia più tempo lì dove sa fare male, ovvero nei pressi dell'area di rigore. È un aspetto su cui stiamo battendo molto durante gli allenamenti".

è pronto a cambiare qualcosa per mettere il centravanti portoghese nelle condizioni di essere più incisivo:

Come spiega Amorim, tra i motivi per cui Ramos è ancora fermo a quota un gol c'è anche la carenza di rifornimenti da parte dei compagni. Oltre alle tante occasioni avute contro il Venezia, infatti il centravanti portoghese ha ricevuto pochi palloni puliti su cui provare a calciare. L'ex PSG ha inoltre mantenuto una media di oltre 11 chilometri percorsi a partita: sinonimo di sacrificio, ma che inevitabilmente gli ha tolto qualcosa in termini di lucidità sotto porta.

L'impatto di Ramos con il mondo Milan

Prelevato dal Paris Saint-Germain perpiù bonus,è diventato l'acquisto più oneroso nella storia del. Dopo una stagione senza una vera e propria prima punta di ruolo, un centravanti con l'esperienza internazionale e le caratteristiche tecniche del portoghese era ciò di cui i rossoneri avevano bisogno per fare il salto di qualità lì davanti. Il classe 2001 ha già timbrato il cartellino in Serie A, realizzando il gol del vantaggio contro il Venezia. Non è riuscito ad incidere contro Torino, Juventus, Lazio e Benfica, ma il suo lavoro in fase di pressione e di gestione palla è stato comunque apprezzato da Ruben Amorim.