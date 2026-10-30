Cardinale sogna lo Scudetto, ma Amorim lo frena: "Obiettivo chiaro, ma sarà difficile già quest'anno"

Uno dei temi più importanti della mattinata del Milan è stata la lunga intervista a "La Gazzetta dello Sport" di Gerry Cardinale. Tantissime dichiarazioni interessanti tra cui la conferma della fiducia a Ruben Amorim e lo Scudetto, che secondo il numero uno rossonero il Diavolo può vincere anche in questa stagione.

La risposta di Ruben Amorim in conferenza stampa: il punto sullo Scudetto

"Per noi lo Scudetto è sempre l'obiettivo, ma abbiamo già perso punti e dobbiamo sistemare alcune cose. Sarà difficile raggiungerlo già quest'anno. Però tutte le competizioni sono aperte e bisogna lottare. L'obiettivo non è pensare troppo in avanti. Questo è compito della società, io devo pensare a come migliorare la squadra di giorno in giorno. Sicuramente abbiamo fatto errori che dobbiamo correggere".

La risposta dell'allenatore portoghese è arrivata durante la conferenza stampa alla vigilia del derby tra Milan e Inter:

Un Amorim piuttosto realista che sa perfettamente che arrivare primo in Serie A in questa annata è complicato: sia per la forte competizione tra Inter e Roma, sia perché il Diavolo non ha ancora una rosa completa e perfetta per poter competere al massimo in Serie A, Europa League e Coppa Italia. Amorim continua con il suo pensiero:

"Però non bisogna pensare troppo ai punti e agli obiettivi. Se lo facciamo ci dimentichiamo l'importanza della base del progetto. Vogliamo vincere, ma non un anno e per fortuna, ma per più annate. Altrimenti magari vinciamo un anno e l'anno dopo siamo punto e a capo. Quando si lavora al Milan però bisogna sempre puntare allo Scudetto, ma domani abbiamo una partita che in caso di risultato negativo ci allontanerebbe di più dal primo posto. Quindi iniziamo a vincere la prossima per avere tranquillità. Poi il nostro obiettivo è sempre vincere".

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Pensiero molto chiaro quello dell'allenatore portoghese che sa perfettamente quanto sia importante il match di domani: se il Milan dovesse vincere recupererebbe subito i tre punti persi con la sconfitta contro il Bologna,. Se dovesse perdere,