Nel pomeriggio, Amorim si è presentato presso la sala stampa di Milanello per rispondere alle domande dei giornalisti in vista di Lazio-Milan. In un clima bollente per alcune critiche che non sono piaciute al tecnico portoghese, c'è stato tempo anche per analizzare le caratteristiche di alcuni singoli. L'allenatore si è espresso anche su Omari Hutchinson, ultimo acquisto della finestra estiva di calciomercato che non ha ancora esordito in maglia rossonera.

Milan, le parole di Amorim su Hutchinson

"Hutchinson è un ottimo calciatore, ha qualità, è mancino e sa giocare tra le linee".

Come gioca Hutchinson

Il tecnico rossonero rimase colpito dal trequartista inglese nel corso di una sfida tra Manchester United e Nottingham Forest del 2025. Queste le dichiarazioni disulle caratteristiche diCresciuto nelle giovanili di Arsenal e Chelsea,si afferma tra il 2023 e il 2025 con la maglia dell'Ipswich Town, con cui realizzaportando il Nottingham Forest ad investire 42 milioni di euro per il suo cartellino. Nella stagione appena terminata, il classe 2003 ha messo a segnocon la maglia dei 'The Reds'Mancino naturale, Hutchinson predilige partire dal centrodestra per convergere verso il campo e calciare in porta o servire i compagni. I piatti forti della casa sono abilità nei mezzi spazi e straripanza nell'uno contro uno: le caratteristiche richieste daper il famoso 'trequartista di piede mancino'.