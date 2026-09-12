Ruben Amorim, allenatore del Milan, parla delle caratteristiche tecniche di Omari Hutchinson in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio
La telefonata di Amorim, la responsabilità del post-Leão e l'amore dei tifosi: Milan, parla Hutchinson
Nel pomeriggio, Amorim si è presentato presso la sala stampa di Milanello per rispondere alle domande dei giornalisti in vista di Lazio-Milan. In un clima bollente per alcune critiche che non sono piaciute al tecnico portoghese, c'è stato tempo anche per analizzare le caratteristiche di alcuni singoli. L'allenatore si è espresso anche su Omari Hutchinson, ultimo acquisto della finestra estiva di calciomercato che non ha ancora esordito in maglia rossonera.
Milan, le parole di Amorim su HutchinsonIl tecnico rossonero rimase colpito dal trequartista inglese nel corso di una sfida tra Manchester United e Nottingham Forest del 2025. Queste le dichiarazioni di Amorim sulle caratteristiche di Hutchinson:
"Hutchinson è un ottimo calciatore, ha qualità, è mancino e sa giocare tra le linee".
Come gioca HutchinsonCresciuto nelle giovanili di Arsenal e Chelsea, Hutchinson si afferma tra il 2023 e il 2025 con la maglia dell'Ipswich Town, con cui realizza 14 gol e 8 assist in 82 presenze, portando il Nottingham Forest ad investire 42 milioni di euro per il suo cartellino. Nella stagione appena terminata, il classe 2003 ha messo a segno una rete e 8 assist con la maglia dei 'The Reds'. Mancino naturale, Hutchinson predilige partire dal centrodestra per convergere verso il campo e calciare in porta o servire i compagni. I piatti forti della casa sono abilità nei mezzi spazi e straripanza nell'uno contro uno: le caratteristiche richieste da Ruben Amorim per il famoso 'trequartista di piede mancino'.
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