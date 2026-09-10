L'attesa per il primo grande scontro d'alta quota della stagione sta per finire. Domani pomeriggio, venerdì 11 settembre, alle ore 14:00, presso la sala stampa del centro sportivo di Milanello, l'allenatore del Milan, Rúben Amorim, terrà la conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Lazio. Il match, valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027, è in programma sabato 12 settembre alle ore 18:00 nella suggestiva cornice dello stadio Olimpico di Roma.

Dove seguire la conferenza di Amorim in diretta LIVE

Sarà possibile seguire le dichiarazioni del tecnico portoghese in tempo reale attraverso i canali multimediali ufficiali del club rossonero, tra cui Milan TV, il canale YouTube ufficiale e l'applicazione ufficiale AC Milan, per iOS e Android. Per chi non potesse guardarla in video, la redazione di PianetaMilan.it garantirà una diretta testuale completa minuto per minuto direttamente da Milanello, curata dal nostro inviato sul posto Stefano Bressi.

I temi sul tavolo sono caldissimi: l'allenatore dovrà fare chiarezza sulle condizioni fisiche di Matteo Gabbia, reduce da un'infiammazione alla caviglia, svelare le ultime mosse di formazione e illustrare la strategia tattica studiata per arginare l'undici biancoceleste guidato da un grande ex dal cuore rossonero, Gennaro Gattuso.

Il momento delle due squadre: Gattuso a punteggio pieno, Amorim insegue

La Lazio si presenta a questo appuntamento in uno stato di forma straordinario, avendo conquistato 3 vittorie nelle prime 3 giornate di campionato. I capitolini hanno superato di misura il Bologna in trasferta (1-0), il Genoa all'Olimpico (1-0) e l'Udinese al Friuli (2-1). Il trascinatore assoluto dei biancocelesti è stato finora Davide Frattesi, a segno in tutte e tre le partite, coadiuvato dal sigillo decisivo di Albert Guðmundsson al 'Bluenergy Stadium'.

Il Milan risponde con un ruolino di marcia comunque positivo: i ragazzi di Amorim hanno debuttato regolando il Torino fuori casa per 2-1, hanno superato il Venezia a San Siro per 2-0 e si sono fermati sull'1-1 nell'ultimo durissimo scontro diretto all'Allianz Stadium contro la Juventus. I gol dei rossoneri portano la firma della rivelazione Alphadjo Cisse (autore di una doppietta), del centrocampista Adrien Rabiot e del bomber Gonçalo Ramos, oltre a un'autorete a favore.

I precedenti con l'arbitro Marcenaro e dove vedere la partita

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La sfida dello stadio Olimpico sarà trasmessa in diretta streaming e in esclusiva assoluta sulla piattaforma sportiva. Per l'occasione, è stata affidata la direzione dell'incontro al signordella Sezione di Genova.Il fischietto ligure vanta 4 incroci ufficiali in carriera con la Lazio, con un bilancio complessivo di 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta per i biancocelesti (l'ultimo precedente risale all'1-1 interno contro il Parma del 4 aprile 2026). Sono invece soltanto due i precedenti storici tra Marcenaro e il Milan: lo score recita una vittoria rossonera e un pareggio. L'ultimo incrocio con il Diavolo è datato 14 settembre 2025, in occasione del successo casalingo per 1-0 contro il Bologna firmato da una magia di Luka Modrić.