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CONFERENZA STAMPA

Francia, parla Rabiot: “C’è molta umiltà, non ci montiamo la testa”

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Intervenuto nella conferenza stampa pre Francia-Irlanda del Nord , il centrocampista del Milan Rabiot ha rilasciato alcune dichiarazioni
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

E' tempo di amichevoli per le varie Nazionali. Quest'oggi, alle ore 21:10 si giocherà Francia-Irlanda del Nord, ultima amichevole prima del Mondiale. Nella solita conferenza stampa pre partita assieme all'allentare, però, si è presentato anche Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, chiamato a fare scudo al gruppo dopo la partita contro la Costa d'Avorio.

Milan, senti Rabiot: "Sappiamo quanto sia difficile vincere il Mondiale"

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L'ex centrocampista bianconero ha voluto spegnere qualsiasi tipo di accusa legata alla presunzione, rivendicando la totale concentrazione i vista del Mondiale, rimarcando una volt aper tutte la serietà degli uomini guidati da Didier Deschamps.

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"Da quello che vedo, a partire dai giocatori e dall'atmosfera che regna intorno al gruppo, c'è molta umiltà. Non ci montiamo la testa. All'esterno si sentono dire molte cose, la gente è molto entusiasta. Noi cerchiamo di non farci trascinare da questo. Sappiamo quanto sia difficile vincere una Coppa del Mondo. Il mister è qui per ricordarci di essere ambiziosi, ma con umiltà. La partita contro la Costa d'Avorio non è stata il modo migliore per entrare nel ritmo, ma non era decisiva".

Le parole di Rabiot non fanno altro che confermare la maturità calcistica e, soprattutto,c caratteriale del calciatore. Mandato avanti ai microfoni in un momento delicato, il centrocampista del Milan ha dimostrato ancora una volta di avere le spalle larghe, rispondendo a nome di tutto il gruppo, alle critiche ricevute.

Un atteggiamento da vero trascinatore, ma non è una novità: si tratta dello stesso ruolo da leader che incarna al Milan. Sia in maglia rossonera che con quella della nazionale, il calciatore è diventato un vero e proprio punto di riferimento.

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