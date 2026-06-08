Le parole di Rabiot non fanno altro che confermare la maturità calcistica e, soprattutto,c caratteriale del calciatore. Mandato avanti ai microfoni in un momento delicato, il centrocampista del Milan ha dimostrato ancora una volta di avere le spalle larghe, rispondendo a nome di tutto il gruppo, alle critiche ricevute.

Un atteggiamento da vero trascinatore, ma non è una novità: si tratta dello stesso ruolo da leader che incarna al Milan. Sia in maglia rossonera che con quella della nazionale, il calciatore è diventato un vero e proprio punto di riferimento.