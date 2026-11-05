Fonseca e il clamoroso retroscena sull'addio al Milan: "Ho dovuto svuotare in fretta la mia stanza"

L'incredibile confessione di Paulo Fonseca: dai dettagli sull'addio al Milan a dicembre 2024 fino alla firma con lo Sporting. Ecco cosa è successo davvero
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Paulo Fonseca, ex allenatore del Milan, ha lasciato la panchina del Lione per sedersi su quella dello Sporting al posto di Rui Borges. Nella sua conferenza stampa di presentazione, il portoghese ha rivelato una chiamata con il suo predecessore: "Ieri ho avuto il piacere di parlare con lui: è stata una conversazione molto aperta e molto onesta, tra due allenatori che capiscono perfettamente, senza alcuna ipocrisia, cosa rappresentino momenti come questi. Abbiamo parlato a lungo, in modo molto piacevole, con grande rispetto e grande ammirazione reciproca, come avevo già detto in passato".
Il retroscena sull'esonero dal MilanIl passaggio più interessante riguarda il suo periodo in rossonero: Fonseca era stato esonerato a dicembre 2024 dopo il pareggio 1-1 a San Siro contro la Roma. Al suo posto l'arrivo di Sérgio Conceição. Ecco l'aneddoto:
"Posso raccontarvi questa storia. Ero al Milan, stavamo giocando contro la Roma e il tecnico che avrebbe preso il mio posto era già stato ingaggiato. Il giorno dopo ho dovuto svuotare in fretta la mia stanza e il mio armadietto perché il nuovo allenatore voleva entrare. E sapete una cosa? Non ho ricevuto nemmeno una telefonata, ma non ce n'era bisogno. Nel calcio queste situazioni fanno parte del gioco e non me la sono presa. Dobbiamo capire, senza ipocrisia, che questi processi sono naturali".
Il bilancio in rossonero e l'avventura al LionePurtroppo quella non fu una stagione positiva per il Milan: lontani dai posti europei in Serie A, sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna, fuori ai playoff contro il Feyenoord in Champions League con la sola consolazione della vittoria in Supercoppa Italiana contro l'Inter.
Con il Lione Fonseca ha iniziato alla grande la stagione anche spinto dal terzino destro di proprietà del Milan Zachary Athekame.
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