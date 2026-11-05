Fonseca e il clamoroso retroscena sull'addio al Milan: "Ho dovuto svuotare in fretta la mia stanza"

Paulo Fonseca, ex allenatore del Milan, ha lasciato la panchina del Lione per sedersi su quella dello Sporting al posto di Rui Borges. Nella sua conferenza stampa di presentazione, il portoghese ha rivelato una chiamata con il suo predecessore: "Ieri ho avuto il piacere di parlare con lui: è stata una conversazione molto aperta e molto onesta, tra due allenatori che capiscono perfettamente, senza alcuna ipocrisia, cosa rappresentino momenti come questi. Abbiamo parlato a lungo, in modo molto piacevole, con grande rispetto e grande ammirazione reciproca, come avevo già detto in passato".

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Il retroscena sull'esonero dal Milan

"Posso raccontarvi questa storia. Ero al Milan, stavamo giocando contro la Roma e il tecnico che avrebbe preso il mio posto era già stato ingaggiato. Il giorno dopo ho dovuto svuotare in fretta la mia stanza e il mio armadietto perché il nuovo allenatore voleva entrare. E sapete una cosa? Non ho ricevuto nemmeno una telefonata, ma non ce n'era bisogno. Nel calcio queste situazioni fanno parte del gioco e non me la sono presa. Dobbiamo capire, senza ipocrisia, che questi processi sono naturali".

Il bilancio in rossonero e l'avventura al Lione

Il passaggio più interessante riguarda il suo periodo in rossonero:. Al suo posto l'arrivo di Sérgio Conceição . Ecco l'aneddoto:Purtroppo quella non fu una stagione positiva per il Milan: lontani dai posti europei in Serie A,con la sola consolazione della vittoria in Supercoppa Italiana contro l'Inter.

Con il Lione Fonseca ha iniziato alla grande la stagione anche spinto dal terzino destro di proprietà del Milan Zachary Athekame.