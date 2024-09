De Sciglio: “Passare da realtà come Juventus o Milan all’Empoli…”

Mattia De Sciglio ha fatto tutte le trafila del Milan, sin da quando è giovane, fino alla prima squadra. Con i rossoneri ha interrotto il proprio rapporto nell'estate del 2017. Da quell'anno fino a pochi mesi fa era un giocatore della Juventus. Tante presenze importanti, scudetti vinti e esperienza che pochi giocatori possono vantarsi di avere. Ora c'è un'altra necessità nella testa di Mattia: ritrovare minuti e fiducia nei propri mezzi. Il terzino sono anni che sta avendo problemi con gli infortuni e sta avendo poca continuità. L'Empoli può essere la piazza giusta per ritrovare centralità in un progetto, portare leadership e ritornare ad essere titolare fisso in Serie A. LEGGI ANCHE: Milan, Fonseca è già in crisi: e in Premier League lo vogliono anche subito >>>