Sono passati solamente pochi mesi e si sono giocate tre partite ufficiali, ma il futuro di Paulo Fonseca al Milan potrebbe essere già in bilico, magari per accasarsi all'Everton. Ma procediamo con ordine. Dopo le amichevoli estiva convincenti l'inizio in Serie A è stato tutt'altro che semplice. Finora i rossoneri hanno racimolato appena due punti, grazie ai pareggi contro Torino e Lazio in rimonta. Nel mezzo la deludente sconfitta contro il Parma, che insieme al rapporto non idilliaco con Rafael Leao e Theo Hernandez hanno fatto pensare ad una possibile rottura anticipata. Dalla società ovviamente blindano il lusitano, ma sono in tanti a non volerlo più in panchina.