Il Como potrebbe dover fare. ameno di uno dei suoi attaccanti, Jesus Rodriguez, per la sfida contro il Milan, in programma il prossimo 19 dicembre a San Siro. A lanciare l'allarme è stato direttamente l'allenatore dei lariani, Cesc Fabregas, intervenuto in conferenza stampa.

Milan, Rodriguez salterà il match?

«Jesus Rodriguez dovrà affrontare un lungo stop, si è fatto male dopo un tiro in porta durante l’allenamento di oggi. L’entità dell’infortunio non sembra lieve, si parla di circa due mesi…».

L'attaccante spagnolo ha riportato un infortunio durante l'allenamento e, i primi riscontri avuti, non sono positivi. Una tegola per Fabregas, che potrebbe perdere a lungo il proprio giocatore. A spiegare la situazione è stato lo spagnolo stesso. Ecco, di seguito, le sue parole:

Se il tempo di recupero fornito da Fabregas dovesse essere veritiero e confermato, il calciatore potrebbe saltare la sfida contro i rossoneri. Le prossime settimane, ovviamente, saranno cruciali per capire di più sulla sua situazione.