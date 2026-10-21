Marcus Tavernier, esterno offensivo del Bournemouth, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Milan. Una partita molto importante sia per la formazione inglese, che si prepara ad affrontare una delle società più prestigiose al mondo, che per il Milan, che è chiamato ad dare continuità.

Milan, le parole di Tavernier

"Per noi è il nostro lavoro, ma allo stesso tempo, quando abbiamo saputo il sorteggio, volevamo affrontare queste grandi squadre che hanno ottenuto così tanti successi nei propri campionati e nelle competizioni europee. Se la scorsa stagione ci avessi detto che, in questa stagione, avremmo giocato in casa contro il Milan in Europa League, credo che avremmo colto al volo l’occasione. È un momento incredibile per il club, in linea con il percorso che vogliamo intraprendere: continuare a partecipare a questo tipo di partite e rendere l’AFC Bournemouth un club ancora più importante a livello mondiale".

Durante il corso della conferenza, il giocatore ha voluto raccontare le sensazioni legate al sorteggio, analizzando anche il proprio momento di forma e sottolineando l'importanza della fiducia ricevuta dall'allenatore. In primis, il calciatore non ha nascosto l'entusiasmo per la possibilità di affrontare il Milan, dichiarando come la squadra desiderasse da diverso tempo di misurarsi con avversari di altissimo livello:

Durante la conferenza stampa, l'esterno ha voluto parlare anche del proprio rendimento, evidenziando come l'allenatore abbia fatto crescere la fiducia nei suoi confronti. Questo fattore infatti, gli ha permesso di trovare con maggiore continuità le posizioni giuste in campo per rendersi pericoloso negli ultimi metri:

“L’allenatore mi ha dato molta fiducia nell’ultimo terzo di campo e nel posizionarmi nelle zone giuste per segnare. I miei compagni in attacco mi stanno servendo bene. Tutto quello che devo fare è spingere la palla in rete e ricevo tutti gli elogi! C’è un grande impegno in allenamento, nel modo in cui vogliamo arrivare in area e nel modo in cui vogliamo concludere le azioni. Questo si vede nelle partite e nei gol che ho segnato. Sento quella fiducia e la convinzione che segnerò. Questo è il mio atteggiamento mentale in ogni partita in questo momento: cercare di aiutare la squadra in ogni modo possibile. Che si tratti di inserirmi in area e segnare, o di fare pressing, va bene qualsiasi cosa mi chiedano di fare. Penso che la cosa più importante sia la fiducia e la convinzione di poter segnare in partita"