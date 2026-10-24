Le pagelle di Milan-Cagliari, partita valida per la 8ª giornata del campionato Primavera 1 2026-2027 che si è disputata al 'Viola Park' di Firenze

Matteo Chini
- Milano
Giovanni Renna (allenatore Milan Primavera)

Milan Primavera, Renna: "Vittoria meritata, mai scontato quando giochi sotto età. I ragazzi crescono"

Nel Pomeriggio, al ‘Viola Park’ di Bagno Ripoli (FI), Fiorentina e Milan Primavera si sono affrontati nel match valido per la 8ª giornata del campionato Primavera 1. La Viola si è imposta per 4-2: decisiva la tripletta di Federico Croci - espulso nel finale per doppia ammonizione - e la rete in pieno recupero di Beldenti. Per il Diavolo in gol di Max Anastasio e Mattia Zaramella. Ecco le nostre pagelle con voti e giudizi dei rossoneri e di mister Giovanni Renna.

Pagelle Fiorentina-Milan Primavera 4-2

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