Il Milan affronta l'emergenza infortuni prima della trasferta contro l'Udinese: Amorim convoca ben 5 giovani dal Milan Futuro
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L'emergenza infortuni continua a condizionare il Milan in vista dell'insidiosa trasferta di domani sera contro l'Udinese. Rúben Amorim deve fare i conti con una situazione sempre più complicata, che ha coinvolto diversi elementi della rosa rossonera. Per far fronte alle numerose assenze, il tecnico portoghese, secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano, ha deciso di convocare ben cinque giovani del Milan Futuro.
Milan, i convocati di AmorimI giocatori convocati sono Luca Menon, ala destra, Nirash Perera, esterno sinistro, Silvano Vos, centrocampista, Lorenzo Ossola, trequartista, Malik Cissé, difensore centrale. Una scelta dettata dalla necessità di ampliare i convocati rossoneri, con il Mister che dovrà preparare una gara molto delicata con diverse mancanze in tutti i reparti. A mancare infatti, sono ben sette calciatori rossoneri:
- Pietro Terracciano, trauma alla spalla destra
- Alexis Saelemaekers, operazione alla caviglia
- Matteo Gabbia, lesione del muscolo flessore della coscia sinistra
- Samuel Chukwueze ,problema all'anca
- Adrien Rabiot, affaticamento al polpaccio destro
- Diego Moreira, affaticamento al flessore sinistro
- Mario Gila, infiammazione alla caviglia sinistra
Oltre al forfait di questi 7 giocatori, ci sono da segnalare anche le condizioni di Pavlovic: dopo la partita contro gli inglesi del Bournemouth, il difensore serbo non sarebbe in condizioni del tutto ottimali.
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