L'emergenza totale si trasforma in una grandissima vetrina per i talenti del domani. Questa sera, sul prato del Bluenergy Stadium, il Milan di Rúben Amorim sfiderà l'Udinese di Kosta Runjaić affrontando non solo i rivali friulani, ma anche una pesantissima crisi causata dagli infortuni. Per completare una distinta ridotta all'osso, il tecnico lusitano ha pescato a piene mani dal Milan Futuro, la formazione Under 23 rossonera guidata in questa stagione da mister Sergio Navarro Barquero nel Girone B della Serie D 2026-2027. Saranno ben cinque i gioielli delle giovanili pronti a sedersi in panchina, sognando una notte da protagonisti in Serie A.

I convocati d'emergenza: chi sono i ragazzi scelti da Amorim

El Hadji Malick Cissé : poderoso difensore centrale, strutturato fisicamente e abile nei duelli aerei. Può giocare anche da mediano davanti la difesa.

: poderoso difensore centrale, strutturato fisicamente e abile nei duelli aerei. Può giocare anche da mediano davanti la difesa. Raffaello Nirash Perera : terzino/laterale sinistro di spinta, dotato di ottima corsa e buona tecnica individuale.

: terzino/laterale sinistro di spinta, dotato di ottima corsa e buona tecnica individuale. Silvano Vos : centrocampista di rottura e inserimento, utile per dare sostanza ma anche qualità alla mediana in corso d'opera.

: centrocampista di rottura e inserimento, utile per dare sostanza ma anche qualità alla mediana in corso d'opera. Lorenzo Ossola : fantasista di grande estro che si era già messo in mostra durante il ritiro estivo con i big, trovando persino la via del gol nell'amichevole di inizio settembre contro il Padova.

: fantasista di grande estro che si era già messo in mostra durante il ritiro estivo con i big, trovando persino la via del gol nell'amichevole di inizio settembre contro il Padova. Luca Menon: attaccante esterno rapido, micidiale nelle situazioni di uno contro uno.

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Nessuna passerella: Amorim lancia un messaggio ai giovani

Per sopperire alle pesantissime e simultanee assenze di Pietro Terracciano, Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers, Samuel Chukwueze,, l'allenatore rossonero ha dovuto ridisegnare l'organico. Oltre al giovane portiere Léo-Paul Bouyer, ormai stabilmente inserito nelle rotazioni della Prima Squadra da qualche settimana, Amorim ha inserito nella lista dei convocati altri cinque profili di grande prospettiva del vivaio rossonero:La chiamata di questi cinque ragazzi per la delicata trasferta di Udine non è semplicemente una mossa formale per rimpolpare una panchina sguarnita. Tutti e cinque i calciatori del Milan Futuro hanno concrete possibilità di calcare il terreno di gioco e fornire il proprio contributo a partita in corso nel tentativo di scardinare la difesa dell'Udinese. Del resto, fin dal suo arrivo a Milanello, Amorim ha sempre dimostrato nei fatti di non guardare assolutamente la carta d'identità al momento di fare le scelte di formazione: la definitiva e strabiliante esplosione stagionale del ventennene è la dimostrazione più lampante.