Bologna-Milan, Pioli: “Okafor sta meglio. Musah e Chukwueze…”

Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Bologna. Le sue parole su Okafor e Chukwueze

Siamo alla vigilia della prima partita stagionale del Milan . I rossoneri giocheranno domani a Bologna , contro la squadra di Thiago Motta. Stefano Pioli , allenatore dei rossoneri, ha parlato in conferenza stampa di molti argomenti ( QUI LE PAROLE INTEGRALI ). Il tecnico del Diavolo ha detto la sua anche sui nuovi arrivati Okafor, Chukwueze e Musah. Ecco un estratto.

"Okafor non è ancora al 100%, ma sta meglio. Musah e Chukwueze hanno fatto un'estate particolare, volevano cambiare squadra. Sono entusiasti tutti quelli arrivati. Un aspetto importante. Preparazione quindi un po' sotto la norma. Non penso ci metteranno tanto a recuperare una condizione ottimale. Non abbiamo defezioni, siamo tutti disponibili".