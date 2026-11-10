Sono arrivate delle parole molto importanti per il giovane Alphadjo Cisse da parte di Silvio Baldini. Il Commissario Tecnico dell'Italia under 21, intervenuto in conferenza stampa all'inizio del raduno degli azzurrini, ha voluto dedicare delle parole molto importanti per il giovane attaccante del Milan, indicandolo come uno dei giocatori che maggiormente si è messo in evidenza in queste ultime settimane di Serie A.

Milan, le parole di Baldini

«Non facciamo prove: o ci sei o non ci sei. E se sei convocato vuol dire che ci sei. L’unico ad aver fatto la differenza in queste prime 11 giornate di campionato è stato Cisse: è stato il più bravo di tutti."

L'allenatore non ha avuto dubbi nel riconoscere i meriti del giovane rossonero, arrivando ad indicarlo come il calciatore che ha fatto maggiormente la differenza nelle prime 11 giornate di campionato. Un vero e proprio attestato di stima molto importante, che conferma l'attenzione dello staff della nazionale nei confronti del talento rossonero:

Nel corso del suo intervento, il CT si soffermato anche sul rapporto tra under21 e nazionale maggiore, sottolineando come il divario tra le due selezioni si sia ridotto enormemente. Un aspetto che potrebbe favorire il percorso di crescita dei giovani italiani, ma soprattutto che possa offrire delle nuove possibilità a Roberto Mancini, CT della nazionale maggiore:

"Tra Under 21 e Nazionale c’era uno scalino abbastanza alto, sono felicissimo che si sia abbassato. Ora è come se avessimo una squadra A e una squadra B, entrambe competitive, e Mancini può prendere da noi chiunque, in qualsiasi momento, perché li prende pronti»"