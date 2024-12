Atalanta-Milan, Fonseca: “Non avrò più comprensione per gli arbitri”

Se ha detto qualcosa all'arbitro: "Dal primo minuto ho sentito questo".

Su La Penna varista in Milan-Udinese: "Ha fatto la partita con l'Udinese come VAR e sappiamo cosa è successo, poi non ha arbitrato più fino a oggi. Incredibile".

Sul Milan brutto del secondo tempo: "Qualcosa è mancato nella connessione con l'attacco, come invece nel primo tempo. Mancati gli ultimi passaggi".

Se serve prendere un'alternativa a Pulisic: "Non ci sto pensando ora al mercato".

Come sta Pulisic: "Indurimento al polpaccio. Però niente di preoccupante".

Quanto la classifica è condizionata dagli errori arbitrali: "Noi abbiamo 3 punti in meno e loro 3 in più. Oggi è chiaramente determinante l'arbitro".

Dove ha visto bene l'Atalanata e se è da Scudetto: "Ovviamente. Lavorano bene da anni. Difficile giocare contro di loro. Difficile giocare con loro. Sono aggressivi e incisivi nell'ultimo terzo di campo. Non ricordo squadre qui creare i problemi che abbiamo creato noi e giocato così".

Se lo Scudetto è perso: "Dobbiamo pensare che è difficile, tanti punti, ma dobbiamo pensare alla prossima senza guardare la classifica. 12 punti, abbiamo una partita in meno. Ovviamente difficile. Dobbiamo continuare a crescere come squadra, pensando alla prossima partita. Aspettando un arbitraggio migliore. Questo spinge alcune squadre in alto e altre in basso".

Se tutto può crollare con l'uscita di Pulisic: "Ruben è entrato bene. Voglio guardare di nuovo la partita per i dettagli. Maignan è importante contro queste squadre, ma è importante attrarre per legare con l'uomo davanti. Bisognava fare tante rotazioni. Penso sia mancato un po' di rigore. A volte qualcosa è venuto a mancare. Dettagli che fanno la differenza nel secondo tempo".

PM - Se è un caso che con Musah e Ruben in campo il Milan non crea: "Non è facile con l'Atalanta. Nel primo tempo l'abbiamo fatto bene. Nel secondo abbiamo sbagliato questi dettagli. Contro una squadra così dobbiamo cercare l'uomo libero, il terzo uomo o l'entrata delle seconde linee, come ha fatto Pulisic. Abbiamo sbagliato questi dettagli".