Gonçalo Ramos può essere l'uomo derby, Amorim spiega: "Ecco cosa dobbiamo fare". Sibillino sugli arbitri

Gonçalo Ramos continua a essere al centro delle discussioni: anche contro il Bologna ha faticato tantissimo, sembrando meno cercato dai compagni rispetto alle altre partite.

Le sue statistiche ufficiali, estratte dal sito di Sofascore, evidenziano il momento difficile:

Gol: 0

0 Assist: 0

0 Assist attesi (xA): 0.01

0.01 Gol attesi (xG): Non presente

Non presente Tiri totali (in porta): 0 (0)

0 (0) Tocchi complessivi: 32

32 Dribbling (riusciti): 0 (0)

0 (0) Palle perse: 11

11 Falli subiti: 4

4 Passaggi nella metà campo avversaria (riusciti): 7/9 (78%)

Numeri abbastanza deludenti per il numero nove del Milan. Gonçalo Ramos sarà quasi sicuramente titolare nel derby contro l'Inter e chissà che non possa essere la sua partita.

La difesa di Ruben Amorim in conferenza: il piano per rigenerare Ramos

"Però penso siano più problemi collettivi. Controlliamo bene la partita, ma dobbiamo migliorare vicino alla porta. Passiamo poco tempo negli ultimi 30 metri. Per questo ha avuto problemi. Mettiamo poca pressione negli ultimi 30 metri. Miglioreremo, ma ha già dimostrato di poter incidere in ogni partita, cambiando la dinamica di ogni partita. Può essere l'uomo partita domani".

"Sì, può esserlo. Chiaro che ha avuto difficoltà". Queste le parole di Ruben Amorim durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter:

Chiara l'idea di Amorim: Gonçalo Ramos dev'essere aiutato da tutta la squadra e dalla manovra del Milan che deve assolutamente migliorare.

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Il caso arbitri e il trattamento speciale dei difensori su Ramos

"Mi piace il modo in cui in Italia si stia andando in una giusta direzione. Più velocità, meno falli. Le partite sono più belle. Poi ci sono episodi in cui uno pensa che c'era fallo. Poi non parlo di arbitri, ma guardate l'immagine di ciò che è successo a Udine e confrontatela con altre. Non parlerò mai di arbitri, ma credo che capirete ciò che voglio dizer. Voglio essere chiaro, ripeto che mi piace questo modo di giocare. Le gare finiscono 5-1, 4-4, 3-3 ed è positivo. Però basta vedere gli episodi di Udine, paragonatelo con altre partite. Gonçalo Ramos ha difficoltà a toccare palla, a muoversi. Mettetela in altre partite ciò che è successo e prendete la vostra decisione".

Altro tema importante quello dei falli subiti: Ramos è spesso bersagliato dai difensori centrali avversari. Amorim risponde così:

Non si espone esplicitamente Ruben Amorim sul trattamento ricevuto dal suo bomber da parte dei difensori avversari e sulle decisioni del direttore di gara.

Durante Udinese-Milan, infatti, Gonçalo Ramos è stato messo nel mirino dalla difesa bianconera spesso e volentieri in modo falloso: Palma aveva rischiato un rosso diretto per una manata ai danni del portoghese, che invece ha ricevuto un giallo per un semplice contrasto di gioco neanche pericoloso.